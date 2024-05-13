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Gündem

CHP bildiğiniz gibi! Türk polisine kurşun sıkan teröristi andılar

Yeniakit Publisher
2024-05-13 20:10:00 -
CHP bildiğiniz gibi! Türk polisine kurşun sıkan teröristi andılar

İBB Meclisi toplantısında Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili sözleri tartışmaya neden oldu. Aslan'ın meclisi ideolojiden uzak, tarafsızlıkla yönetmesi gerektiğini ve üslubunun da kendisine yakışmadığını söyleyen AK Parti Grup Sözcüsü Gökkuş, 'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bununla ilgili önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım. Orada (TBMM'deki idam oylaması) kimler meclise katılmadı, kimler mecliste 'evet' verdi bununla ilgili CHP'nin bir özeleştiri yapması lazım' dedi. MHP Grup Başkanvekili Ayhan da söz alarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mecliste anılmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Ayhan, 'Türk polisine kurşun sıkmış. Şarkışla ve Gemerek'te güvenlik güçlerimizle, Türk askeriyle silahlı çatışmaya girmiş bir kişidir' dedi. Ayhan'ın mikrofonu görevliler tarafından kapatıldı.

İBB Meclisi Mayıs ayı birinci birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem dışı bölümünde konuşan Aslan, mayıs ayı içerisindeki anma ve olaylara değinip 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

Gezmiş ve arkadaşlarını, Türkiye için güzel hayalleri, umutları ve dilekleri olan gençler olarak niteleyen Aslan, "Onların en büyük dilekleri neydi biliyor musunuz? Tam bağımsız Türkiye idi. Halkın refahı ve mutluluğuydu. Ne yazık ki onlar da bu ülkenin kara kış günlerinde kutuplaşmanın, ayrıştırmanın milleti birbirine düşman etmeye çalışanların kurbanı oldular. Gencecik yaşta görüşleri nedeniyle idam sehpasına çıkarıldılar, doğru bildiklerinden o sehpada asla vazgeçmediler. O nedenledir ki bugün onların fikirleri hala hayattadır. Fidanlar yeşermiş, kök salmış, ağaç olmuştur. Türkiye'nin bağımsızlığı için can veren Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye." ifadelerini kullandı.

"UYGULADIKLARI YÖNTEM, YOL VE EYLEMLERİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
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Konuşmanın ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Başkanvekili Aslan'ın meclisi ideolojiden uzak, tarafsızlıkla yönetmesi gerektiğini ve üslubunun da kendisine yakışmadığını söyledi.

Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla ilgili sözlerini eleştiren Gökkuş, "Deniz Gezmişlerin, idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdir, tartışılmaz. 'Tam bağımsız Türkiye' eyvallah ama Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem, yol ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bununla ilgili önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım. Orada (TBMM'deki idam oylaması) kimler meclise katılmadı, kimler mecliste 'evet' verdi bununla ilgili CHP"nin bir özeleştiri yapması lazım." diye konuştu.

"ANILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan da söz alarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mecliste anılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Deniz Gezmiş'in eylemlerine değinmek istediğini belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Silah tehdidi ile İş Bankasını soymuş. İstanbul'da birçok soygun ve gasp eyleminde bulunmuş. ODTÜ'de görevli bir kişinin arabasını silah zoruyla gasbetmiş. Zorla evine girilen bir astsubayın eşinin silahla yaralanmasına sebebiyet vermiş. Bir astsubayı silah zoruyla kaçırmış. Türk polisine kurşun sıkmış. Şarkışla ve Gemerek'te güvenlik güçlerimizle, Türk askeriyle silahlı çatışmaya girmiş bir kişidir."

Ayhan'ın sözleri üzerine CHP meclis üyeleri masalara vurup, alkışlı protestoda bulunurken Başkanvekili Aslan, üyeleri uyardı.

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Ayhan, silahlı eylemler yoluyla devletin, anayasal düzene başkaldıran bir kimsenin burada anılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi. Bu sırada Ayhan'ın mikrofonu görevliler tarafından kapatıldı.

Başkanvekili Aslan'ın tekrar mikrofonunu açtırdığı Ayhan, "Biz bu kişinin yaptığı eylemleri terör, kurduğu örgütü terör örgütü olarak nitelendiriyoruz. Anayasal düzene karşı olan bu vatandaşın anılmasını da doğru bulmuyoruz." dedi.

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