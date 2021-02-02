CHP bildiğiniz gibi! Mustafa Kemal istismarına devam

Yıllardır Mustafa Kemal istismarı ile oy toplamaya çalışan ancak girdiği seçimlerde de bir adım öteye gidemeyen CHP, 'Atatürk istismarı'ndan vazgeçmiyor. Siyaset üreterek vatandaşlardan oy alamayan CHP yönetimi, yine Mustafa Kemal'i kullanarak oy devşirmeye çalışıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Bunun son örneğine dün imza attı.

Mustafa Kemal üzerinden rant koşusu

Mustafa Kemal üzerinden CHP'ye rant peşinde koşan İlgezdi, her zaman olduğu gibi yine AK Parti'yi kötülemek için harekete geçti. CHP'li İlgezdi, Adalet Bakanlığı verilerinden derlediğini iddia ettiği raporla AK Parti'yi suçlamaya çalıştı. İlgezdi, “AK Parti’nin ilk iktidar yılında (2003), Atatürk aleyhine 118 kişi suç işlediği gerekçesiyle sanık olurken, bu rakam 2019 yılında yüzde 1050 artarak 1356 kişi oldu” dedi.