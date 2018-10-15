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CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başlandı. CHP 24 Haziran seçimlerindeki yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmenin derdinde. CHP’nin İBB başta olmak üzere İstanbul ilçelerinde de ittifak yapmanın peşinde. Peki CHP’nin Beyoğlu belediye başkan aday adayları kimler?

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:29
CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için kulisler hareketlenmeye başlandı. CHP 24 Haziran seçimlerindeki yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmenin derdinde. CHP’nin İBB başta olmak üzere İstanbul ilçelerinde de ittifak yapmanın peşinde. Peki CHP’nin Beyoğlu belediye başkan aday adayları kimler?

AK Parti ve MHP'de olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor. CHP’nin Beyoğlu belediye başkan aday adaylığı için Oyuncu, yazar ve hekim Ercan Kesal, İnan Güney, İBB Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever, Hüseyin Özhan, Gülseren Onanç, İnan Güney ve Engin Baba’nın isminin geçtiği öne sürüldü.

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:29
  1. İstanbul
  2. 2019 yerel seçimler chp
  3. CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

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