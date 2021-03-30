CHP Beykoz Gençlik Kolları'nda mobbing! Başkan kendisine oy vermeyeni dışladı

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CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yılmaz’ın kendisine oy vermeyenlere mobbing uyguladığı ortaya çıktı.

CHP'de mobbing uygulanıyor

CHP’de daha önce yaşanan mobbing uygulamasına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer ki skandal CHP Beykoz Gençlik Kolları’nda yaşandı.

CHP Beykoz Gençlik Kolları’nda bulunan Betüş Tuncer, gençlik kolları başkanına oy vermediği için ‘CHP Beykoz Genç’ Whasatpp grubundan atıldı. Başkana oy vermediği için dışlanan Betüş Tuncer, skandal olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkana oy vermediği için gruptan atıldı

CHP’li Betüş Tuncer Twitter hesabından gençlik kollarını da etiketleyerek, “Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının partisi değildir o yüzden kimse kafasına göre kişisel husumeti sebebi ile kimseyi dışlayamaz! Gençlik kolu başkanına seçimde oy vermediğim için bu tavrı sergiliyor.” ifadelerini kullandı.

Terör destekçisi İBB çalışanı dalga geçti

Yaşadığı mobbingi ifşa eden Tuncer’in paylaşımına terör destekçisi İBB çalışanı Beyza Yavuz ise dalga geçerek karşılık verdi. Sosyal medya hesabından teröristlere selam gönderen Yavuz yaşanan skandala, “Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun” şeklinde yorum yaptı.

CHP'li Başkan Ozan Yılmaz'dan devlet büyüklerine hakaret

Öte yandan Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yılmaz’ın terör destekçisi Beyza Yavuz’un birçok paylaşımını alıntıladığı görüldü.

Yavuz’un “Allah’ım sen hastalığımı, halsizliğimi al Süleyman Soylu’ya ver” şeklindeki paylaşımını da retweet yaparak devlet büyüklerine hakaret ettiği ortaya çıktı.