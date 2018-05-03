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CHP Berberoğlu'nu hapisten böyle çıkaracakmış!

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, CHP'nin Enis Berberoğlu'nu yeniden aday göstereceğini ve bu yolla Berberoğlu'nun tahliye olacağını, CHP'nin bu konuda garanti verdiğini yazdı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:16
CHP Berberoğlu'nu hapisten böyle çıkaracakmış!

Melih Aşık, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin ilginç bir yazı kaleme aldı. Yazısında, CHP’nin "FETÖ/PDY örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Askeri ve siyasal casusluk" suçlamalarıyla tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nu tekrar milletvekili adayı yapılacağını söyleyen Aşık, “Milletvekili seçildiğinin ertesi günü de özgürlüğüne kavuşacak. Hatırlanırsa, dokunulmazlıklar bir defalığına kalkmıştı. Berberoğlu seçilince Meclis’teki yerini tekrar alacak...” ifadelerini kullandı.

AŞIK'IN YAZISININ İLGİLİ BÖLÜMÜ:

“Baskın seçimin kime ne faydası var, diye sorarsanız... Bazı arkadaşlara elbet faydası var.. Örneğin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu seçimi dört gözle bekliyor olmalı. Enis Berberoğlu’nun acar avukatı Yiğit Acar anlatıyor:
- Mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve dosyası halen Yargıtay’da olan Enis Berberoğlu, seçimde CHP tarafından milletvekili adayı gösterilecek. Milletvekili seçildiğinin ertesi günü de özgürlüğüne kavuşacak. Hatırlanırsa, dokunulmazlıklar bir defalığına kalkmıştı. Berberoğlu seçilince Meclis’teki yerini tekrar alacak... CHP bu konuda garanti verdi.”

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:16
  1. chp
  2. enis berberoğlu

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