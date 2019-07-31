''CHP bembeyaz" dediler pişman oldular! 'CHP'yi çamaşır suyu bile beyazlatmaz'

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerde patlak veren iltimas krizinin ardından, “CHP bembeyaz, leke hemen belli oluyor.” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaptığı iltimasları ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı belgelerde Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve eşinin akrabalarından onlarca kişiyi sınavsız şekilde işe yerleştirdiğini isim isim saydı.

CHP’li Torun ‘bembeyaz’ dedi, kapkara çıktı!

Bir sosyal medya kullanıcısı “Demiş ki, ‘CHP bembeyaz, leke hemen belli oluyor. İsmail Uygur, Özlem Çerçioğlu, daha bir sürü isim sayılır. Çamaşır suyunda bile beyazlatamazsın CHP’yi. Kemal Bey ayrıca SGK geçmişini unutmuş.” diyerek, Kılıçdaroğlu'nun torpiliyle işe giren akraba ve yakınların listesini paylaştı.

İşte siyasi etikten bahseden Kılıçdaroğlu'nun sicili

Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı tweette, Kılıçdaroğlu ve eşinin akrabaları olduğu öne sürülen o isimler:



Cemal Karabulut (Okmeydanı Hastanesi), Düzgün Karabulut (Göztepe Hastanesi), Ramazan Karabulut (Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi), Oktay Karabulut, Ali Karabulut (Nişantaşı Diyaliz), Ali Ekber Karabulut (Tepecik Hastanesi), Yılmaz Karabulut, Vedat Karabulut, Gülten Karabulut, Fatma Karabulut, Oktay Karabulut, Fatmagül Karabulut, Duran Karabulut, Sebahat Karabulut, Hanife Karabulut, Emine Karabulut, Filiz Karabulut, Şevket Karabulut, Fatma Karabulut, Hülya Karabulut, Halil Karabulut, Ramazan Karabulut, Özer Karabulut, Gül Karabulut, Naim Karabulut, Semra Karabulut, Mahmut Karabulut (Bakırköy Doğumevi), Dr. Şaban Karabulut, Suna Karabulut (Tunceli Sigorta Müdürlüğü). Sosyal medya kullanıcısı ayrıca annesinin soyadını taşıyan 26 kişiyi ve eşinin eski soyadını taşıyan 13 kişiyi de sınavsız aldığını belirterek şu isimleri verdi: Mehmet Gündüz (Ankara Çocuk Hastanesi), Ö. Köyer Gündüz (Tepecik Eğitim Hastanesi), Şükrü Gündüz (Okmeydanı Hastanesi), Atike Gündüz, Ayşegül Gündüz, Hatice Gündüz (Ankara Göz Hastanesi), Murat Gündüz, Canan Gündüz, Sultan Gündüz, Atilla Gündüz, Aziz Gündüz, M. Şefik Gündüz, Cevat Gündüz, Osman Gündüz, Sevim Gündüz, Abdülbari Gündüz, Ayşe Gündüz, Şerafettin Gündüz, Sami Gündüz, Dürda Gündüz, Gülistan Gündüz, Kemal Gündüz, Ahmet Gündüz, Fikriye Gündüz, Aliye Düzgün (Ankara Eğitim Hastanesi), Leyla Düzgün (Erzincan Hastanesi), Fadime Düzgün, Mükerrem Düzgün, Derya Düzgün, Gülseren Düzgün, Özgür Düzgün, Vehbi Düzgün, Ahmet Düzgün, Muzaffer Düzgün, Cemal Düzgün, Geyik Düzgün, Muhittin Düzgün.