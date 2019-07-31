0553 313 94 23

''CHP bembeyaz" dediler pişman oldular! 'CHP'yi çamaşır suyu bile beyazlatmaz'

Son günlerde CHP'li belediyelerde yaşanan "yakınlara torpil" skandalları sonrası CHP'den yapılan "CHP bembeyaz, leke hemen belli oluyor.” açıklamasına sosyal medyadan belgeli cevaplar geldi. Sosyal medya kullanıcıları, CHP'li yöneticilere genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde akrabalarına yaptığı torpilin belegeleriyle cevap verdiler.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
''CHP bembeyaz" dediler pişman oldular! 'CHP'yi çamaşır suyu bile beyazlatmaz'

 

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerde patlak veren iltimas krizinin ardından, “CHP bembeyaz, leke hemen belli oluyor.” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaptığı iltimasları ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı belgelerde Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve eşinin akrabalarından onlarca kişiyi sınavsız şekilde işe yerleştirdiğini isim isim saydı.

CHP’li Torun ‘bembeyaz’ dedi, kapkara çıktı!

Bir sosyal medya kullanıcısı “Demiş ki, ‘CHP bembeyaz, leke hemen belli oluyor. İsmail Uygur, Özlem Çerçioğlu, daha bir sürü isim sayılır. Çamaşır suyunda bile beyazlatamazsın CHP’yi. Kemal Bey ayrıca SGK geçmişini unutmuş.” diyerek, Kılıçdaroğlu'nun torpiliyle işe giren akraba ve yakınların listesini paylaştı.

İşte siyasi etikten bahseden Kılıçdaroğlu'nun sicili

Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı tweette, Kılıçdaroğlu ve eşinin akrabaları olduğu öne sürülen o isimler:

Cemal Karabulut (Okmeydanı Hastanesi), Düzgün Karabulut (Göztepe Hastanesi), Ramazan Karabulut (Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi), Oktay Karabulut, Ali Karabulut (Nişantaşı Diyaliz), Ali Ekber Karabulut (Tepecik Hastanesi), Yılmaz Karabulut, Vedat Karabulut, Gülten Karabulut, Fatma Karabulut, Oktay Karabulut, Fatmagül Karabulut, Duran Karabulut, Sebahat Karabulut, Hanife Karabulut, Emine Karabulut, Filiz Karabulut, Şevket Karabulut, Fatma Karabulut, Hülya Karabulut, Halil Karabulut, Ramazan Karabulut, Özer Karabulut, Gül Karabulut, Naim Karabulut, Semra Karabulut, Mahmut Karabulut (Bakırköy Doğumevi), Dr. Şaban Karabulut, Suna Karabulut (Tunceli Sigorta Müdürlüğü). Sosyal medya kullanıcısı ayrıca annesinin soyadını taşıyan 26 kişiyi ve eşinin eski soyadını taşıyan 13 kişiyi de sınavsız aldığını belirterek şu isimleri verdi: Mehmet Gündüz (Ankara Çocuk Hastanesi), Ö. Köyer Gündüz (Tepecik Eğitim Hastanesi), Şükrü Gündüz (Okmeydanı Hastanesi), Atike Gündüz, Ayşegül Gündüz, Hatice Gündüz (Ankara Göz Hastanesi), Murat Gündüz, Canan Gündüz, Sultan Gündüz, Atilla Gündüz, Aziz Gündüz, M. Şefik Gündüz, Cevat Gündüz, Osman Gündüz, Sevim Gündüz, Abdülbari Gündüz, Ayşe Gündüz, Şerafettin Gündüz, Sami Gündüz, Dürda Gündüz, Gülistan Gündüz, Kemal Gündüz, Ahmet Gündüz, Fikriye Gündüz, Aliye Düzgün (Ankara Eğitim Hastanesi), Leyla Düzgün (Erzincan Hastanesi), Fadime Düzgün, Mükerrem Düzgün, Derya Düzgün, Gülseren Düzgün, Özgür Düzgün, Vehbi Düzgün, Ahmet Düzgün, Muzaffer Düzgün, Cemal Düzgün, Geyik Düzgün, Muhittin Düzgün.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  1. Tunceli
  2. Erzincan
  3. Ankara
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkeli’deki samanlık yangını büyümeden söndürüldü
    1. Türkeli’deki samanlık yangını..
    2. Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi..
    3. Ordu’da ‘İstihdam Piyasasındaki..
    4. Ordu’da fındık hasadı 6 Ağustos’ta..
    5. Rusya'dan ABD'ye füze uyarısı:..
    6. Taraftarın tepki gösterdiği Dirar'dan..
    7. Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    8. Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç 'tatil'..
    9. ÖSO ve Esad rejimi arasında esir takası
    10. Oto yıkama işçisi elektrik çarpması..
    11. Gaziosmanpaşa’da 1 milyon lira..
    12. Suriye sınırında orman yangını
    13. Bingöl'de yangın
    14. TEB'den yılın ilk yarısında 629,6..
    15. Alex'ten çok konuşulacak Fenerbahçe..
    16. Kolombiya'da "Türkiye'nin Yeni Küresel..
    17. Vali Erinrisklerin azaltılması için..
    18. Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi
    19. Cenk Alper, Sabancı Holding CEO'su..
    20. Ürdün Kralı'ndan "iki devletli çözüm"..
    21. Çakır: “Kampüs projesine bir an önce..
    22. Uyuşturucu tacirlerine suçüstü
    23. Çakır Kızılay’a kurban bağışında..
    24. Belçika'da yumurtada dioksin skandalı
    25. ''CHP bembeyaz" dediler pişman..
    26. Toyota GAZOO Racing, Finlandiya’da..
    27. Kontrolden çıkan araç devrildi: 2..
    28. ABD'li Büyükelçi'den "Filistin özerk..
    29. ’Ahilik Teşkilatından Sosyal..
    30. AK Parti İl Başkanı Kılıç’tan..
    Melih Gökçek paylaştı, Twitter karıştı! "İçimizdeki kripto FETÖ'cü defolup gitti"
    Melih Gökçek paylaştı, Twitter karıştı! "İçimizdeki kripto FETÖ'cü defolup gitti"
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi