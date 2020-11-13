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Siyaset CHP belediyeciliği: İlçe belediyesinin borcu 600 milyonu geçti!
Siyaset

CHP belediyeciliği: İlçe belediyesinin borcu 600 milyonu geçti!

Kartal Belediyesi'nin kasası, 2009'da CHP idaresi altına girene kadar artıştaydı. Belediyenin borcunun 600 milyon TL'yi aştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:31:00 -
CHP belediyeciliği: İlçe belediyesinin borcu 600 milyonu geçti!

2009 yılında AK Parti yönetimi Kartal Belediyesini CHP yönetimine devrederken kasa artıdaydı. Ancak 2009 yılından itibaren CHP'li başkanlar tarafından yönetilen belediye şimdi borç batağı içinde.

A Haber'de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Haydar Göksoy, "Yaklaşık 4 milyon artı parayla kartal belediyesini CHP'li yönetime devrettik. Mevcut şu an Kartal Belediyesinin borcu yaklaşık 625 milyon TL'ye ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Peki milyonlarca borç karşısında Kartal'da hangi projelere imza atıldı?

Göksoy, "Yapılmış olan projeleri var hiç bir tane betonarme projesi yok en çok övündükleri kreşler yalnız kreşlerin hepsi inşaatların yapıldğı inşaat ofislerinden bozma yerleri kreşe çevirerek sıfır baştan yapılmış gibi halkımıza sunum yapıyorlar. 2019 yerel seçimlerinde yeni belediye başkanı Gökhan Yüksel belediye başkanlığı döneminde vermiş olduğu projelerin hiç bir tanesine daha başlamadı ki başlayamayacak zaten çünkü maalesef Kartal Belediyesinin borcundan dolayı parası yok." şeklinde konuştu.

Belediyenin borç içerisinde olması Kartal Belediyesini daha zor günlerle karşı karşıya bırakacak.

Göksoy, "Kartal çok ciddi borç bataklığındadır tahminimiz şudur bir sene sonra bir buçuk sene sonra personelinin maaşını ödeyemeyecek duruma gelecektir maalesef üzülerek ifade ediyoruz." dedi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Aynı durum maltepe içinde söz konusu.
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İskender

Milleti Almanya yolculuğu diye bindirdiler bir Kamyonete, güya sınırdı durup „dobronveçe Komşi” diyerek heveslendirdiler, son aşamaya az kaldı. Son Durak Gece yarı İstanbul Çamlıca Ağaçıklarda, çepte 0 ve bir Bavul ile Marabalığa Merhaba İstanbul..
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