0553 313 94 23

CHP, Bay Kemal için toplandı! "Sen hakaret et, biz öderiz"

CHP, ettiği hakaret ve attığı iftiralar nedeniyle daha önce 1 milyonluk tazminat ödemek zorunda kalan parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
CHP, Bay Kemal için toplandı! "Sen hakaret et, biz öderiz"

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda
    1. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    2. KOBİ'lere kredi paketi yarın açıklanacak
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Fatih Terim'den zehir zemberek..
    5. Kim Jong-un'un treni Pekin'den ayrıldı
    6. Oğlunu AVM'ye bırakıp giden anne konuştu
    7. "Bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyoruz"
    8. Araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
    9. Şerefiye Sarnıcı'nda klasik müzik..
    10. Ağrı'da halı sahanın çatısı 4 yıl..
    11. İran AB'nin yaptırım kararını kınadı
    12. "İslâm’ı 4 yılda Çinlileştireceğiz"
    13. Minik Hamza'nın annesi ilk kez..
    14. Rus vatandaşı belediye başkanlığına..
    15. Bodrum'da iki domuz ilçe merkezine indi
    16. CHP, Bay Kemal için toplandı! "Sen..
    17. Jandarma komutanına uyuşturucudan..
    18. Avustralya'da elçilik ve..
    19. Macron, ‘Fransa İslâmı’ saçmalığında..
    20. TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'