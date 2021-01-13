CHP battıkça saldırganlaşıyor! Usulsüzlükleri, yolsuzlukları ve tecavüzleri kapatma peşindeler

Hakkı Bilir İstanbul

Tecavüz, taciz, yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla sarsılan CHP, gündemi değiştirmek gayretiyle milli iradeye saldırıyor. 44 günden bu yana parti içindeki taciz ve tecavüz vakalarına yönelik tek kelime açıklama yapmayan, yönettikleri belediyelerde patlak veren yolsuzluklarla ilgili de kafasını kuma gömen CHP, devletin bir numaralı temsilcisi Erdoğan’a mesnetsiz ifadelerle saldırarak, seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. CHP’nin gündem karartma çabalarına ise Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV, Karar, Halk TV, Tele 1, Yeni Asya gibi yayın organları da destek veriyor.

Amaçları gündem şaşırtmak

Türk milletinin harına tek bir dikili ağacı olmayan CHP şimdi de bizzat milli iradenin kendisini hedef alıyor. Amaçları ise parti içinde ayyuka çıkan rezaletlerinin üstünü örtmek. Bu uğurda son dönemde çok çirkin bir siyaset dili geliştiren CHP, seçmenini konsolide edebilmek adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz bir dille saldırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son genel seçimlerden halkın yarısından fazlasının oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ifadelerini kullandı. Kürsüye her çıktığında AK Parti iktidarına saldıran Kılıçdaroğlu, aradan 2 aya yakın zaman geçmesine rağmen partisindeki tecavüzlerle ilgili tek kelime konuşmadı. Sadece kendisi değil partisinin üst düzey yönetimindeki isimler ve milletvekilleri de açıklama yapmaktan kaçındı. 14 adet taciz ve tecavüz vakası gerçekleşen CHP’de 2 kişi tutuklanırken, hiçbir parti mensubunun tek kelime beyan etmemesi ise zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz ile başlayan tecavüz ve taciz rezaleti, İstanbul İl Teşkilatı’ndan Yasin Ilgar’a, Konya İl Başkanı Barış Bektaş’a, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz’a, Esenler, Kartal ve Muğla il yöneticilerine kadar uzandı. Bu rezaletleri ısrarla görmezden gelen CHP yönetimi üç maymunu oynamayı tercih etti. CHP’de aynı süreçte bu defa da yolsuzluklar ve imar rantı vurgunları baş gösterdi. CHP Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın 300 milyonluk vurgunu ile Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 50 milyonluk yolsuzluk nedeniyle tutuklanması da üst yönetim tarafından görmezden gelindi.

Solak medya körüklüyor

CHP’nin bu aymaz ve had bilmez tavrına ise solak medyadan akıl almaz bir destek geldi. Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan, Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV, Fox TV ve türevleri CHP teşkilatları içerisinde taciz ve tecavüze uğrayan onlarca kadının dramını yok saydı. Solak medyanın ikiyüzlülüğü bununla da sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun, ortamı geren açıklamalarını manşetlerinde yayınlayanlar, CHP’li belediye başkanlarının karıştığı yüz milyonlarca liralık yolsuzluk dosyalarına tek kelime yer ayırmadı. Bütün bu rezaletlerin üzerine CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Pınar Gültekin cinayetinin üzerini örtme girişiminde bulunması, Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in de Ceyhan’daki imar yolsuzluğuna ‘bunlar bizden karışmayın’ direktifiyle ortak olduğunun anlaşılması saldırganlıklarının nedeni hakkında ipucu veriyor.