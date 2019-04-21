CHP, başkanlarını takip edecekmiş...

Yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP, 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendirecek. CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bundan sonraki yol haritalarıyla ilgili şunları söyledi: “Yeni seçilen belediye başkanlarımız bir mevcut durum değerlendirmesi yapsın, biz de toplantılarla bu süreci takip edeceğiz. Mutlaka 6 aylık süreçlerde belediye başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz, sonucu kendileriyle de paylaşacağız. Artık vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir.”