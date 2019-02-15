CHP Bandırma’da istifa depremi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi 11 yönetim kurulunun istifa etmesi sonucu düştü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi 11 yönetim kurulunun istifa etmesi sonucu düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe yönetiminde istifa depremi yaşandı. CHP’den yapılan yazılı açıklamada, "İlçe yönetimi olarak yerel seçimler sürecinde milletvekilimiz Fikret Şahin’in meclis üyeleri belirleme ve seçim çalışmalarında Belediye Başkan Adayımız Tolga Tosun’a yaptığı baskılar neticesinde gelinen noktada sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığı için 11 ilçe yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür.Başkan Adayımız Tolga Tosun’a ve yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar diliyoruz" denildi.

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