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Gündem CHP, Azerbaycan’a cihatçı iftirasını Ermeni’den almış
Gündem

CHP, Azerbaycan’a cihatçı iftirasını Ermeni’den almış

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Ünal Çeviköz, geçtiğimiz yıl Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı’nın ilk günlerinde katıldığı bir TV programında, Türkiye’nin Ermenistan’a karşı Azerbaycan’a destek vermesiyle ilgili, “Türkiye Suriye’den cihatçıları Azerbeycan’a taşıyor” iddiasını ortaya atmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:59:00 -
CHP, Azerbaycan’a cihatçı iftirasını Ermeni’den almış

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Bu iftira, Çeviköz’ün ardından Ermeni çevrelerince kaynak olarak alınıp Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde propaganda malzemesi olarak kullanılmıştı. Çeviköz’ün bu iddiayı neden dillendirdiğini araştıran Azerbaycan’ın derin analiz sitesi Faktyoxla Lab, aynı iddiayı aynı zaman aralığında Kaliforniya’daki Amerikan yayın organı GV Wire’de, Ermeni asıllı avukat ve mali müşavir Marshall Muşigyan’nın “Terör ve Teröristler: Türkiye, Azerbaycan ve Yeni Anlatı” başlıklı bir makalesinde bahsettiğini ortaya çıkardı.

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