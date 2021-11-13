CHP, Azerbaycan’a cihatçı iftirasını Ermeni’den almış

ÇINAR DEMİR ANKARA

Bu iftira, Çeviköz’ün ardından Ermeni çevrelerince kaynak olarak alınıp Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde propaganda malzemesi olarak kullanılmıştı. Çeviköz’ün bu iddiayı neden dillendirdiğini araştıran Azerbaycan’ın derin analiz sitesi Faktyoxla Lab, aynı iddiayı aynı zaman aralığında Kaliforniya’daki Amerikan yayın organı GV Wire’de, Ermeni asıllı avukat ve mali müşavir Marshall Muşigyan’nın “Terör ve Teröristler: Türkiye, Azerbaycan ve Yeni Anlatı” başlıklı bir makalesinde bahsettiğini ortaya çıkardı.