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Gündem Canlı yayında HDP gerilimi! SP'li Kaya CHP'nin avukatlığına soyundu
Gündem

Canlı yayında HDP gerilimi! SP'li Kaya CHP'nin avukatlığına soyundu

Habertürk canlı yayınında Gazeteci Hasan Öztürk ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya arasında HDP tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 01:12:00 - 2023-03-07 16:17:44

6'lı masanın tartışıldığı Habertürk canlı yayınında HDP gerilimi yaşandı. Programa telefonla bağlanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Sayın Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri sıfatını sürdürüyor." dedi.

Araya giren Gazeteci Hasan Öztürk, "Özgür bey ben yanılıyor olabilirim yanılıyorsam düzeltin. HDP'liler beni ziyaret etti dediniz ancak toplantı sonrası bir fotoğraf verilmedi." dedi.

"Bir parti misafiriniz talep etmezse fotoğraf çektirmezsiniz. Bir siyasi parti sizi ziyaret edip fotoğraf talep etmezse çektirmezsiniz." dedi.

CHP'nin avukatlığına soyundu

Söz alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya araya girerek, "Aynı dönemlerde HDP bizi de 2 kez ziyaret etti. İlkinde kendilerinin bir basın açıklaması yapmayacaklarını söylediler. Bu misafirin isteğidir protokol gereği böyle yapılır." dedi.

Bu sırada Öztürk ve Kaya arasında bir tartışma çıktı.
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Kılıçdaroğlu acil toplantıyı bahane etmişti

CHP ve HDP görüşmesi sonrası neden fotoğraf çekilmediniz? sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Acil bir toplantım çıktı oraya yetişmem lazım." diyerek cevap vermişti.

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Yorumlar

Aladin

Hdpkk'ya parti diyen ahmakta biliyor ki bu parti PKK'nın şehir yapılanmasıdır. Kim bunlarla iş tutarsa vatana ihanetle eş değerdir.

Aladin

SP yetkilisi, Tarihin çöplüğüne yollanmadan önce yalakalığın zirvesine kadar çıkmak istiyor anlaşılan. Yazıklar olsun, Üç kuruşluk çıkar için yüz yıldır mücadele ettiğimiz İslâm düşmanı zihniyeti kendi elleriyle iktidara taşımak istiyenler ahmak değilse hain oğlu haindir.
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