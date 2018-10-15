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CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP'nin yerel seçimler aday adayları belli olmaya başlandı. İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Küçükçekmece'de kimi aday gösterecek? İşte CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları…

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:19
CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Küçükçekmece'de kimi aday gösterecek? İşte CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları…

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Ataşehir'de aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte o isimler: Battal İlgezdi, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Oktay Coşkun, Erdal Uçar ve Beytullah Doğanay.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:19
  1. İstanbul
  2. CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu
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