‘CHP artık iflah olmaz’

YENİ AKİT ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 Nisan'da 'evinin elektriği 4 aydır kesik' iddiasıyla ziyaret ettiği Demir ailesinin evinde elektriğin hiç kesilmediğini açıklamış. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını bilgi ve belgeleriyle çürütmüştü.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Yavuz yalanların ortaya çıkmasına rağmen CHP'nin bundan pişmanlık ve utanç duymadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavuz, "Konu; o kadar net, o kadar somut, o kadar sağlam belgeli ki bundan daha iyi ispat dünyada olmaz, olamaz. Ancak CeHePe buna rağmen;pişmanlık duymuyor, üzülmüyor, özür dilemiyorsa veya dileyemiyorsa CHP'de insanlık pert olmuş demektir. Artık iflah olmaz! Yazık!.."ifadelerini kullandı.