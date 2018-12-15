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CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? CHP, İYİ Parti ile yerel seçimde ittifak yapmak için el sıkıştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek, CHP ise Manisa, Balıkesir, Manisa ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Son dakika gelişmesine göre, CHP Antalya belediye başkan adayı belli oldu. Peki CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? CHP Antalya belediye başkan adayları 2019? CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:14
CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? CHP, İYİ Parti ile yerel seçimde ittifak yapmak için el sıkıştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek, CHP ise Manisa, Balıkesir, Manisa ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Son dakika gelişmesine göre, CHP Antalya belediye başkan adayı belli oldu. Peki CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? CHP Antalya belediye başkan adayları 2019? CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları

CHP'de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Daha önce bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklandığı CHP'de üç büyükşehirde daha belediye başkan adaylarının belirlendiği öğrenildi. Cumhuriyet'in iddiasına göre, CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek isminde karar aldığı, Meral Akşener’in de onay verdiği söylendi. CHP'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Antalya Manavgat ilçe belediye başkan adayı Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)

Antalya Kemer belediye başkan adayı Mustafa Gül (Mevcut Başkan)

Peki CHP Antalya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ismi geçen Muhittin Böcek kimdir?

Muhittin Böcek 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.  Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin BÖCEK, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda oturuyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor. 

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı , KONTAB (Konyaaltı Turizm Altyapı Birliği Başkanlığı) , KONTEV (Konyaaltı Turizm Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı) , Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı 

Antalya belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHP adayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3 

Alanya belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 33

CHP % 23

Finike yerel seçim 2014 sonuçları

MHP % 50

AK Parti % 28

CHP % 18

Kaş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 31

MHP % 30

Kemer belediye seçim sonuçları 

MHP % 42

AK Parti % 33 

CHP % 14 

BBP % 5

Kepez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 28 

CHP % 22

HDP % 6

Manavgat belediye seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 33

MHP % 23 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:14
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019
  9. chp antalya büyükşehir belediye başkan adayları 2019
  10. chp antalya belediye başkan adayları 2019

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