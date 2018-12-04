CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi araştırılıyor. CHP Ankara için İYİ Parti ile ittifak yapmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. CHP ve İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında Mansur Yavaş'ı paylaşamıyor. CHP Ankara belediye başkan adayı bizden olsun derken İYİ Parti ise yok Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı bizden olmalı diyor. Peki CHP Ankara belediye başkan adayları kim? CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2019 yerel seçimler için İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kapısına çalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nden eli boş döndü. 2019 yerel seçimlere ittifak yaparak girmek zorunda olan CHP, açık olarak İYİ Parti ile görüşmeler yaparken perde gerisinde ise HDP ile ittifak yapmanın peşinde. Her ne kadar CHP'den HDP ile ittifak yok açıklaması gelse de HDP yöneticilerinden gelen açıklamalar CHP'nin başta İstanbul, Ankara ve Mersin gibi büyükşehirlerde HDP ile ittifak yapacağı yönünde.

CHP ve İYİ Parti'de Ankara çıkmazı

İYİ Parti ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda tam bir mütabakat sağlayamayan CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda Mahsur Yavaş'ın ismi halen geçse de bazı isimlerin de ön plana çıktığı konuşuluyor. Bu isimlerin başında İlhan Kesici gelmekte. Önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu ile Akşener özellikle de Ankara adaylığı konusunda anlaşmaya varması bekleniyor. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağının yanında CHP Ankara ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı da merak konusu. CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ankara CHP ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde kamuyouna duyurulması bekleniyor. CHP'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz adayların isimlerini buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki olmuştu. MHP ise Ankara'da aday çıkarmayıp ittifak gereği AK Parti'nin adayını destekleyecek.

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

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