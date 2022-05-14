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Medya CHP amigosu Deniz Zeyrek bile buna dayanamadı
Medya

CHP amigosu Deniz Zeyrek bile buna dayanamadı

CHP'nin en ateşli savunucularından biri olan Deniz Zeyrek bile ana muhalefetin kadrolarında ciddi bir kapasite eksikliği olduğunu yazmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 07:53:00 -
CHP amigosu Deniz Zeyrek bile buna dayanamadı

CHP'nin en ateşli savunucularından biri olan Deniz Zeyrek bile ana muhalefetin kadrolarında ciddi bir kapasite eksikliği olduğunu yazmak zorunda kaldı. Zeyrek, Sözcü gazetesindeki köşesinde söz konusu eksiklikle ilgili özetle şunları kaydetti:

 

"İktidarın propaganda gücü kadar muhalefetin de iletişim ve propaganda zaafı var. Özellikle ana muhalefetin iletişim kadrolarında ciddi bir kapasite eksikliği söz konusu. AK Parti’li bir iletişimci dikkatimi çekti: “Üç yıldır iktidar Ekrem İmamoğlu’na vurdukça İmamoğlu büyüyordu. İmamoğlu, Karadeniz seyahati sonrasında bu kez CHP’nin hedefi oldu ve onarılmaz bir yara aldı.” Çok doğru tespit. İmamoğlu’na en büyük darbe CHP içinden ve tabanından geldi. Doğrudur: İmamoğlu yanlış açıklamalar yaptı, krizi yanlış yönetti. Ancak, CHP içindeki rakipleri de “İmamoğlu zarar görürse CHP de muhalefet de zarar görür” gerçeğini göremeyecek kadar hırslı ve yetersiz davrandı."

 

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