CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan sağlık durumu nasıl?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile ateş edildi. Meydana gelene olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde meydana gelen olayda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantı sırasında konuşma yapan İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile tek el ateş edildi. Ateş eden kişinin partili olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Ateş eden kişi ise partililer tarafından etkisiz hale getirildi. Parti binasında olaydan dolayı meydana gelen kargaşada ateş eden kişi olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.