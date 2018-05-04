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CHP adayının afişleri asılmaya başlandı!

İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce'nin afişleri asılmaya başlandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:19
CHP adayının afişleri asılmaya başlandı!

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir cevap bekliyordu.

Ana muhalefet partisi, adayını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

 

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi. 

Bu tören öncesinde ise başkentin bulvarlarına CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin fotoğrafları asılıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İnce’nin cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu fotoğrafları billboardlara asılmaya başlandı. CHP, “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganı ile cumhurbaşkanlığı yarışına katıldı.  

MUHARREM İNCE'DEN TWITTER MESAJI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak isminin açıklanması beklenen Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'da "Biz hazırız" diyerek eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:19
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