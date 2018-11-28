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CHP Adalar belediye başkan adayı kim 2019

CHP'nin 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. CHP geçtiğimiz günlerde 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul yer almadı. CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları kimler olacağı merak edilirken, CHP Adalar beldeye başkan adayının kim olacağı netlik kazanmış gibi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:07
CHP Adalar belediye başkan adayı kim 2019

CHP'nin 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. CHP geçtiğimiz günlerde 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul yer almadı. CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları kimler olacağı merak edilirken, CHP Adalar beldeye başkan adayının kim olacağı netlik kazanmış gibi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, CHP İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu söylentileri var. CHP Adalar belediye başkan adaylığı için Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün ismi geçiyor. 

2014 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları

CHP adayı Atilla Aytaç % 50.1

AK Parti adayı Coşkun Özden % 42.2

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP İzmir adayları 2019

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP Adalar belediye başkan adayı 2019 kim
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