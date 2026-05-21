CHP acil koduyla toplandı! Gündem: Mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı arınma çağrısı videosunun ve hemen ardından kulislerde ‘mutlak butlan kararı çıktı’ iddiaları sonrası CHP yönetimi, pazartesi yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını 'acil' olarak bugüne çekti. İki saati aşkın süredir devam ettiği öğrenilen toplantının ardından saat 14.00'de parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı gündemine ve alınan kararlara yönelik açıklamalarda bulunacak.

81 İL BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

CHP MYK'sının devam ettiği sırada CHP'li 81 il başkanından Özgür Özel ve parti yönetimine destek açıklaması geldi. Paylaşılan bildiride "Partimiz 19 Mart Darbecileri ile butlan arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır. CHP örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir. Özgür Özel’e sonuna kadar sahip çıkacağız” denildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu’na karışı kazandığı 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nda 'delegelelerin satın alınarak şaibe yapıldığı’ iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti. Kamuoyunda 'mutlak butlan davası' olarak bilinen dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dava sürerken Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile CHP’de bitmek bilmeyen skandallara tepki göstererek arınma çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısının hemen ardından da mahkemenin 'mutlak butlan' kararı verdiği, kararın yarın açıklanacağı ve CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirileceği öne sürülmüştü.