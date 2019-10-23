CHP 29 Ekim’i Lions’larla kutlayacak!

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Mustafa Kemal’in yasakladığı masonik kuruluşlar, CHP tarafından Cumhuriyet kutlamasına kadar sokuldu. İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı masonik Lions kulübü ile birlikte düzenleyeceğini açıklaması tepki topladı.

Türkiye’yi zehirli bir yılan gibi sessiz ve derinden saran masonik kuruluşlardan Lions Kulübü, 29 Ekim’de tuhaf bir etkinlikte boy gösterecek. CHP’li İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı masonik Lions kulübüyle ortaklaşa düzenleyeceği açıklandı. ABD orijinli masonik Lions’ların Cumhuriyet kutlamasında baş unsur olarak yer alacak olması manidar karşılandı.

Her şey Lions’lara güzel oluyor!

İzmit Belediyesi’ne sert çıkan İzmit Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, “İzmit belediyemizin bu Cumhuriyet bayramındaki favori STK’sı bir Lions kulübü olmuş! Her şey çok güzel olacak derken Kuvai Milliyeciler için mi? Lionlar için mi? bilemedim” ifadelerini kullandı. CHP’li İzmit Belediyesi’ne sert çıkan İzmit Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. “İzmit belediyemizin bu Cumhuriyet bayramındaki favori STK’sı bir Lions kulübü olmuş!” sözleriyle başladığı açıklamasında Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet bayramı kutlama programları çerçevesinde 22-23-25 Ekim tarihinde Atatürk ve Cumhuriyetimizi anma programlarını İzmitli Leon’lar ile birlikte düzenleyeceklermiş! İzmit belediyemiz; 1917 yılında ABD’nin Chicago eyaletinde kurulmuş olan bu kulübün İzmit şubesi ile birlikte düzenledikleri etkinliğe bizlere de nezaketen davetiye göndermiş! Her şey çok güzel olacak derken Kuvai Milliyeciler için mi? Lionlar için mi? bilemedim!”