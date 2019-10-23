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CHP 29 Ekim’i Lions’larla kutlayacak!

CHP’li İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Mustafa Kemal’in yasakladığı masonik Lions kulübüyle ortaklaşa kutlayacağını açıklaması tepki çekti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:57
CHP 29 Ekim’i Lions’larla kutlayacak!

 Haber Merkezi 

Mustafa Kemal’in yasakladığı masonik kuruluşlar, CHP tarafından Cumhuriyet kutlamasına kadar sokuldu. İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı masonik Lions kulübü ile birlikte düzenleyeceğini açıklaması tepki topladı.

Türkiye’yi zehirli bir yılan gibi sessiz ve derinden saran masonik kuruluşlardan Lions Kulübü, 29 Ekim’de tuhaf bir etkinlikte boy gösterecek. CHP’li İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı masonik Lions kulübüyle ortaklaşa düzenleyeceği açıklandı. ABD orijinli masonik Lions’ların Cumhuriyet kutlamasında baş unsur olarak yer alacak olması manidar karşılandı.

Her şey Lions’lara güzel oluyor!

İzmit Belediyesi’ne sert çıkan İzmit Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, “İzmit belediyemizin bu Cumhuriyet bayramındaki favori STK’sı bir Lions kulübü olmuş! Her şey çok güzel olacak derken Kuvai Milliyeciler için mi? Lionlar için mi? bilemedim” ifadelerini kullandı. CHP’li İzmit Belediyesi’ne sert çıkan İzmit Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. “İzmit belediyemizin bu Cumhuriyet bayramındaki favori STK’sı bir Lions kulübü olmuş!” sözleriyle başladığı açıklamasında Demir, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet bayramı kutlama programları çerçevesinde 22-23-25 Ekim tarihinde Atatürk ve Cumhuriyetimizi anma programlarını İzmitli Leon’lar ile birlikte düzenleyeceklermiş! İzmit belediyemiz; 1917 yılında ABD’nin Chicago eyaletinde kurulmuş olan bu kulübün İzmit şubesi ile birlikte düzenledikleri etkinliğe bizlere de nezaketen davetiye göndermiş! Her şey çok güzel olacak derken Kuvai Milliyeciler için mi? Lionlar için mi? bilemedim!

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:57
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  6. masonik Lions kulübü
  7. Lions kulübü
  8. CHP’li İzmit Belediyesi
  9. ABD
  10. İzmit Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir
  11. Kuvai Milliye
  12. Cumhuriyet bayramı kutlama programları
  13. Atatürk
  14. ABD’nin Chicago eyaleti
  15. İzmitli Leon

YORUM YAZ

  • Mesut Mesut 20 sa önce
    90 yıldır ALLAH kuran HZ muhammedeislama chp den başka savaş açan varmı ? Ha hdp chp nin ikinci şubesi .
  • MesutMesut20 sa önce
    Chp lionsröteryanisrailabddendaha tehlikelichp kurtuluş savaşından sonra siyonistlerin ve ingiliziniçimize yerleştirdiği ismi
  • Gören GözGören Göz20 sa önce
    İnşallah bu gibi gerçekler CHP ye oy veren alnı secdeli ahmakların yüzüne iyi bir şamar olur. Bu cumhuriyet kutlamaları ile ilgili benim önerim şudur: 29 ekimde gün boyu kesintisiz camii minarelerin de kur'an tilaveti verilsin mevlidi şerifler okunsunki bu cumhuriyet müslümanlar ıncumhuriyet i olduğu bilinsin. Böylece içkili balolu kutlamalar gölgede kalsın.
  • uyan tcuyan tc20 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. 
  • YILMAZYILMAZ21 sa önce
    Ya siz barış pınarı harekatını ortadoks yahudiler ile kutlarken iyiydi.
  • ya ne olacaktıya ne olacaktı22 sa önce
    Dayanak noktası olan ittihat ve terakki de masonik bir yapıyken ne bekliyordunuz. M. Kemal de bu masonik yapıdan yetişmiş bir kişidir. Enverlerle gizli mason yemin törenlerine katıldığı tarihsel bir gerçektir. Yasakladığına bakmayın.
  • HarunHarun22 sa önce
    Camide yada milli görüş ile yapacak hali yok ya Atalarımız ne güzel demiş "hacı hacıyı MEKKEDE derviş dervişi tekkedeit iti dakkada bulur" katranı kaynatsan olur mu şeker Cinsini sevdigim cinsine cekerAh ulan ah RABBIM bizleri şerlerinden korusun
  • ihsanihsan22 sa önce
    işte chp masonlarla el ele siyonistlerle
  • celil yağmuroğlucelil yağmuroğlu22 sa önce
    Türkiye'de Milli güvenlik ne demek acaba Siyasilerimiz başta olmak üzere anlayan varımı, Eminim hayır neden çünkü SiyasilerimizinYüzde Seksen beşi cahil Tarihini ve Dinini tam olarak kavramayan 180 senedir beyni yıkanmış bir topluluk mecliste oturmuş haram ve vergimden para alan bir Cahil topluluk..Aslında bizler Vatandaş olarak,ta Cahil Sınıfındanız hapımız, onlardan az de yılız Çünkü bu cahilleri seçen biziz...BİZLER MİLLİ GÜVENLİĞİ YANLI< ÜLKEYİ DIŞTAN VE İÇTEN KORUMA OLARAK ANLIYORUZ ,OYSA MİLLİ GÜVENLİK İNSANLARIMIZIN SOSYAL YAPISINDA KORUMAYA ALINMASI GEREK ,,,BİZ DAHA KANUNLARIMIZI GÖZDEN GEÇİREMEDİK ,,,,NEYMİŞ AVRUPA ANAYASASI...NEYMİŞ AVRUPA MEDENİ KANUNLARI.....NEYMİŞ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ,,,BUNLAR ATOM BOMBASINDAN DAHA TEHLİKELİ,,,BİR ALLAHIN KULU SİYASETÇİLERİMİZ VEYA MİLLET VEKİLLERİ HATTA VATANDAŞ BU KANUNLARA HİÇ SES ÇIKARMIYOR..BU NE ANLAMA GELİYOR NE KADAR CAHİL BİR TOPLUM OLDUĞUMUZUN BİR GÖSTERGESİ....BU EN BÜYÜK VATAN HAİNLİĞİDİR...BENİM ZATEN DEVLETEN VE HÜKÜM ETEN ŞÜPHEM VAR..YAHU EN ÖNEMLİ VARLIĞIMIZ,,,,,DİN ELDEN GİDİYOR..BU GİDERSE ÜMMET YOK OLUP GİDER.....
  • emekli çavuşemekli çavuş22 sa önce
    İTTİFAKYAPTIĞI...HDP..Yİ....DE...DAVET...ETMEYİUNUTMASINLAR.........NE DE OLSA.....KOALİSYON....ORTAKLARI.........
  • SalihSalih23 sa önce
    Kimlerle birlik olduğu gün gibi ortada ma sonlara Siyonist köpekleri hdp şaşırdık mi Hayır bunlara in yala n larin a inanıp oy veren Müslümanımvatan severim diyenler u yanın artık dein uykunuzdan

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