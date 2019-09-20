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CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir?

CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili görevini yürüten Namık Havutça ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Balıkesir milletvekili olarak meclise girmiştir. Peki,CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 23:06
CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir?

CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili görevini yürüten Namık Havutça ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Balıkesir milletvekili olarak meclise girmiştir. Peki, CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir? İşte detaylar...

CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça kimdir?

Namık Havutça, 20 Temmuz 1957 Balıkesir'de dünyaya geldi. Babasının adı Hasan, annesinin adı Nadide'dir.

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü (lisans tamamlama) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Namık Havutça, Tarih öğretmeni ve serbest avukat olarak çalıştı. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in yönetim kurulları üyelikleri, Eğitim-Sen Bandırma Temsilciliği Başkanlığı, Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeliği yaptı.

2004 ve 2009 yılları arasında Bandırma Belediye Meclis Üyeliği ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcülüğü görevlerini üstlenen Havutça, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili seçilmeden önce 2009 ve 2011 Balıkesir İl Genel Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Namık Havutça, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İçişleri Komisyonu, Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu, Soma Araştırma Komisyonu, dört Bakan Hakkında Açılan Soruşturma Komisyonu üyesi olarak temsil etti.

Haziran 2013'te CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu’na seçildi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Balıkesir milletvekili seçildi.

Coğrafya Öğretmeni Canan Havutça ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 23:06
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