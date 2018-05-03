'CHP 20 milletvekilini Saadet Partisi'ne gönderebilir!'

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına konuk olan Gazeteci - Yazar Nevzat Çiçek flaş bir iddia geldi.

Nevzat Çiçek canlı yayında, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı toplayamaması halinde, CHP'nin Saadet Partisi'ne 20 milletvekili gönderebileceğini iddia etti.

CHP'li 15 milletvekili istifa edip İP'ye geçmiş böylece 15 milletvekili ile İP Meclis'te grup kurabilmişti.

TBMM'de grubu olan İP, 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek.