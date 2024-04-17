Chery TIGGO ailesinin yeni amiral gemisi geliyor! Satış rekorları kıran marka rekabete hazır olan modeliyle şimdi daha da güçlü! Şimdi onlar düşünsün!

Yeni enerji araç pazarı her geçen gün tüketiciler tarafından daha fazla benimsenerek tercih edilir hale geldi. Tüketicilerin araç seçiminde daha akılcı bir yaklaşımla hareket ettiği bu dönemde otomobil markaları da mercek altında. Doğal olarak bu eğilim yeni enerji araçlarının kalite standartlarının daha da gelişmesini tetikliyor. Modern çağın gelişen dinamiklerine uyum sağlamak için tüketici gereksinimlerini yeniden tanımlama ve pazardaki segmentleri yeniden şekillendirme gereksinimi oluşuyor. Chery, buna yanıt olarak, dünya genelindeki tüketicilerin farklı gereksinimlerini karşılamak üzere sürekli olarak farklı ürün seçenekleri sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda TIGGO ailesinin amiral gemisi, yeni enerji araç pazarının giderek daha rekabetçi hale gelmesi ve tüketici beklentilerindeki artışı karşılık verebilecek özellikleri ile öne çıkacak. Bu yeni model, en ileri teknolojiyi dünya genelinde tüketicilerin erişimine sunarak, onların kalite ve yenilik taleplerini karşılayarak amiral gemisi ürünlerin neler sunabileceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Bir sonraki gelişme dalgasında lider olarak konumlanan bu yeni model, Chery'nin kapsamlı küresel Ar-Ge kaynaklarından yararlanarak, lüks küresel ulaşımda yeni bir çağın yolunu açan teknolojiye yeni bir bakış açısı ortaya koyuyor.

Hem tasarım hem teknolojide mükemmellik!

25 Nisan tarihinde kapılarını açacak olan Pekin Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Chery, yenilikçi teknolojiye, premium ürünlere ve beklenenin ötesine geçen marka değerlerine verdiği önemle otomotiv endüstrisinin yeni döneminde ön sıralarda yer alacak. Chery TIGGO ailesinin amiral gemisi otomobil fuarında ilk gösterim için sahneye çıkacak. Bu yeni model ulaşımın gelecekteki trendine öncülük edecek. Yeni model aynı zamanda, Chery’nin TIGGO markasına yönelik uzun vadeli vizyonunu ve stratejisini gösteren önemli bir kilometre taşı olacak ve aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım için akıllı teknolojiden yararlanma fikrini hayata geçirecek. Yeni model, yeniliğe, ileri teknolojiye ve üstün kaliteye olan bağlılığıyla beklentisi yüksek kullanıcıların ilgisini çekmek ve sürüş deneyimini daha ileri seviyeye taşımak üzere tasarlandı. Çevre dostu bir ulaşım için yeni nesil sürüş modlarını ve ileriye dönük teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Yeni model, TIGGO ailesinin mükemmellik tutkusunu bir sonraki seviyeye taşıyacak. Ayrıca hem tasarım hem de teknoloji anlamında mükemmelleşerek modern bir yaşam tarzının sembolü haline gelecek. Bu model, kullanıcılara sadece yeni bir araç sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların yeni atılımlar için çabalamalarını ve bir sonraki zirveye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Farklı ihtiyaçlara farklı enerji seçenekleri!

TIGGO ailesi her zaman sınırları zorlamayı, kullanıcı ihtiyaçlarını ürün geliştirme ve güncellemelerin merkezine koymayı ve bunun sonucunda tüketiciler için daha kaliteli ürün ve hizmetler sağlamayı amaç edinmiş durumda. Chery TIGGO, kuruluşundan bu yana gelişmeye devam etti ve küresel kullanıcılarla birlikte canlı bir yaşam yarattı. Üstün performansı ve güçlü dış tasarımı pazarda özgün bir marka değeri oluşturdu. Chery'nin yeni amiral gemisi modeli, kullanıcılara beklentilerin üzerinde bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere üstün kalite özellikleriyle dikkat çekiyor. En güncel QPower şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle donatılan yeni model, etkileyici bir güce sahip. QPower, Chery'nin güç-aktarma sistemi teknolojisindeki deneyiminin doruk noktasını oluşturuyor ve içten yanmalı (ICE), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) olmak üzere çok farklı enerji seçeneklerini kapsıyor. Bu çözüm, “Güçlü ve hızlı”, “verimli ve çevre dostu”, “yüksek enerjili ve akıllı” gibi enerji avantajlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca QPower, temel enerji türleri için en uygun güç çözümünü sunuyor ve kullanıcıların tüm ulaşım senaryolarına hitap ederek yeni model için gelişmiş destek sağlıyor. Tüm bu özelliklerle yeni model, beklentilerin ötesine geçen ve kullanıcılara sürprizler yapan üst düzey bir deneyim sunacak. Chery’nin küresel boyuttaki başarısının anahtarlarından olan küresel trendlere ayak uydurmak ve dünya genelindeki kullanıcılarla bağlantı kurmak, yeni modelin de kendi alanında liderliğin en büyük adayı olmasını sağlıyor. Yeni amiral gemisi, TIGGO model ailesi için yeni bir standart oluşturuyor ve dünya genelinde kentsel SUV'ların geleceğine yön veriyor. Chery, QPower teknolojisinin üstün özellikleri ve yeni modelin desteğiyle yeni enerji ve küresel teknoloji alanlarında başarıya odaklanarak dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılar için daha akıllı, daha bağlantılı bir ulaşım deneyimi sağlıyor.

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