Chery servisleri kapanması herkesi tehlikeye soktu: Binlerce araç sahibi büyük şok yaşadı, teyakkuza geçti! Maalesef finali oynanacak

Chery kullanıcılarına yeni bir açıklama geldi! Chery servisleri kapandı mı? Binlerce araç sahibi 'veda' haberiyle büyük şok yaşamıştı... Kafa karışıklığına son verecek açıklamayı resmi X hesabından paylaştı...

Chery servisleri kapandı mı? Binlerce araç sahibi 'veda' haberiyle büyük şok yaşamıştı... Chery'den resmi açıklama geldi

Chery geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının aklında “Chery Türkiye’den çekilecek mi?” sorularına neden olacak bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında "Devam edemeyeceğimizi bildiririz. Bugün itibariyle başta yedek parça tedariği olarak tüm operasyonlarımız durdurulmuştur. Saygılarımızla." ifadesi kullanılmıştı.

CHERY’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Chery servislerinin kapanmadığını, servis noktalarını sürdürmekte olduğunu açıklayan bir duyuru paylaştı. Yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Chery Automobile, Türkiye operasyonlarını tamamen kendi bünyesinde yönetmek ve kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Eylül 2022'de, Türkiye'de %100 iştirak ile Chery Türkiye şirketini kurmuştur. Akabinde ise 21 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen ürün lansmanı ile Chery Automobile, Chery Türkiye aracılığıyla Türkiye'deki tüm satış ve satış sonrası operasyonlarını başlatmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

karar'ın haberine göre: Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye'deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden tek sorumludur. Şirket, tüm ticari operasyonlarını yürütmek üzere; satış, satış sonrası, bayi ağı geliştirme, iletişim ve diğer departmanlarını kurmuştur. Chery Türkiye bugün, faaliyetlerini 7 bölgede toplam 45 yetkili satış ve servis noktası ile sürdürmektedir. Chery Türkiye, Chery marka araçların Türkiye'deki tek ithalatçısı ve distribütörüdür. Çin'in en büyük ve köklü otomobil üreticilerinden Chery Automobile bünyesinde yer alan Chery Türkiye, sürekli teknolojik gelişim yaklaşımı ve müşteri memnuniyeti odaklı kurumsal vizyonu ile 21 Mart 2023 tarihinden bu yana ticari operasyonlarını aralıksız olarak sürdürmektedir.”

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