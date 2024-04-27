Chery 2024 Pekin Otomobil Fuarı'na damga vurdu! Türkiye’de satış rekorları kıran marka 1400 KM menzil sunan o modelini ilk kez dünyaya tanıttı!

Otomotiv sektörünün en önemli fuarlarından Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı (Auto China 2024), kapılarını açtı. Bu yıl 18’incisi düzenlenen fuarda, Çin’in otomotivdeki ihracat lideri Chery adeta gövde gösterisi yapıyor. “Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ” temasıyla yeni enerji alanındaki son gelişmelerini otomobil severlerin beğenisine sunan Chery, ayrıca yenilenen TIGGO ailesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Markanın dünya gösterimini gerçekleştirdiği modeli yeni TIGGO 9 PHEV, yoğun katılımla kapılarını açan fuarda büyük ilgiyle karşılandı. Marka fuar kapsamında yeni çağda yenilediği yolculuğunu gözler önüne seriyor.

TIGGO ailesi yeni bir yolculuğa davet ediyor!

2005 yılında ilk SUV modeli TIGGO NCV ile başlayan Chery TIGGO ailesinin başarı hikayesi, geçtiğimiz 20 yıl boyunca üstün kalitesi, performansı ve şık tasarımıyla dünya genelinde tanındı ve büyük beğeni topladı. TIGGO ailesi bugün, yeni çağın ortasında her kullanıcıya daha akıllı, daha güvenli ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunma taahhüdüyle “Birlikte keşfet, Aşkını koru” temel felsefesi rehberliğinde yenilenmiş bir yolculuğa çıkıyor. Markanın fuarın açılışında gerçekleştirdiği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Chery International BG CEO’su Zhu Shaodong, TIGGO ailesinin 20 yıllık gelişim yolculuğunu anlattı. Markanın iyileştirmeye ve evrime olan bağlılığının altını çizen Zhu Shaodong, “Bu vizyon sonucunda farklı modellerden oluşan bir SUV ürün yelpazesi ortaya çıktı. TIGGO ailesi kariyerine ve sevdiklerine önem veren aileler tarafından çokça tercih ediliyor. Bu kullanıcılar sürekli olarak aileleri için daha iyi yaşam koşulları yaratmak için çabalıyor ve TIGGO ailesinin, ‘Birlikte Keşfet, Aşkını Koru’ sloganının ruhunu somutlaştırıyor” dedi.

100 kilometrede 5,2 litre tüketiyor!

Yeni TIGGO 9 PHEV, lüks ve teknolojide lider TIGGO ailesinin amiral gemisi modeli olarak konumlanıyor. TIGGO 9 serisinin tasarımın “Fetih” ve “Koruma” olmak üzere iki temel yaklaşımından esinlendiğini ifade eden TIGGO Tasarım Direktörü Sajdin Osmancevic, “Bu kavramlar, dış tasarımda fetihin özünü, iç tasarımda ise koruyucunun güvencesini temsil ediyor. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, marka vizyonu ile yaratıcı yeniliğin bir karışımını sergiliyor” diye konuştu. Farklı tasarım öğelerini ileriye dönük teknoloji yaklaşımıyla harmanlayan, şarj edilebilir bir SUV olan TIGGO 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan göz alıcı sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip. İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan yaratıyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını arttırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor. Özel olarak hazırlanan 3 boyutlu dikişlere sahip koltuklar son derece çekici bir görünüm oluştururken üst seviye konfor sunuyor. TIGGO 9 PHEV, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T yüksek performanslı motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, üstün yakıt ekonomisi ile güç ve performans gereksinimini harmanlıyor. Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.

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Menzil 1400 kilometrenin üzerinde!

Chery TIGGO 9 PHEV'in süper hibrit DHT sistemi enerji verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Sistemin 165 kW gücündeki 3DHT elektromotoru, aracın hızlanma performansını önemli ölçüde artırıyor. Dahası, WLTC normuna göre 1400 kilometrenin üzerine menzile ulaşarak kullanıcıların menzil kaygısını etkili bir şekilde ele alıyor ve çevre dostu uzun menzilli seyahatte yeni bir çağ başlatıyor. TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazara sunulmasıyla birlikte TIGGO 9, lüks SUV pazarını teknoloji odaklı yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor. Bu lansman tüketicilerin kapsamlı estetik, iç hacim ve performans taleplerini karşılayarak Chery için küresel SUV pazarında yeni bir sayfa açacak.

Chery standını 3 bin yabancı konuk ziyaret etti!

Chery’nin Pekin Otomobil Fuarı’nda yoğun ilgi gören standını, birlikte yaratmak ve paylaşmak için 3 bin yabancı konuk ziyaret etti. Böylece Chery standı, uluslararası çerçevede fikir alışverişleri için büyük bir etkinlik alanına dönüştü. Chery, 2001 yılında denizaşırı pazarlara açılmasından bu yana, bu pazarları derinlemesine keşfetmek ve küresel kullanıcılara hizmet sunmak amacıyla yenilikçi uygulamalarına odaklanıyor. Ürünleri, 80'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi ve dünya çapında, 3,6 milyonu yabancı 13,6 milyon kullanıcıyla buluştu.

Seyahatin geleceği teknolojisi parmaklarınızın ucunda!

Teknolojik yeniliği her zaman temel motivasyon kaynağı olarak gören Chery, aynı zamanda, kullanıcıların duygusal ihtiyaçlarına fazlasıyla karşılık vermek üzere insan odaklı tasarım konseptleri kullanarak onların fayda ve deneyim duygusunu yoğunlaştırmak için samimi bir teknoloji yaratıyor. Bu fuarda Chery'nin standında, sadece satış rekorları kıran birçok model değil, aynı zamanda, markanın ileriye dönük vizyonu ile gelecekteki teknoloji altyapısını tam anlamıyla ortaya çıkaran üç gövdeli uçan otomobil, Chery iBar ve S²MA ölçeklenebilir akıllı Mars mimarisi gibi geleceğe bakan teknolojilerle tasarlanmış konsept ürünler de sergileniyor.