Chelsea'nin yıldızı Vodafone Park'a geliyor! Beşiktaş'tan çılgın hamle...

Devre arası transfer döneminde yaptığı transferler ile dikkat çeken Beşiktaş, Chelsea forması giyen Andrey Santos'u kiralamak istiyor.

Beşiktaş transferde gaza bastı. Devre arası transfer döneminde Amir Hadziametovic, Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Colley ve dün son olarak Maxim'i renklerine bağlayan Beşiktaş, Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Roma'da oynayan El Shaarawy için de girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar bu oyuncularla ilgili çalışmalarına devam ederken gündeme de sürpriz de bir isim geldi. Haber7'ye göre; Kartal, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kiralık olarak kadrosuna katmak için mesai harcıyor.

Brezilya medyasına göre Andrey Santos Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Brezilyalı gazeteci Lucas Pedrosa'nın haberine göre Chelsea'nin Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı Andrey Santos, çalışma izni alamadı. Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos'u kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı.

Chelsea, genç yıldızı 6 Ocak'ta 12.5 milyon euro ödeyerek Vasco de Gama'dan renklerine bağladı. Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 10 milyon Euro Sambacının 2030 yılına kadar İngiliz ekibi ile mukavelesi bulunuyor.