Chelsea'nin yeni sahibi resmen belli oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea resmen satıldı. Kulübün yeni sahibi Amerikalı işadamı Todd Boehly oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin satışı gerçekleşti. Dec kulübü Amerikalı iş insanı Todd Boehly, 4.67 milyar euro (73.5 milyar TL) karşılığında satın aldı.
İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’de Rus oligark Roman Abramovich dönemi sona erdi. Premier Lig devinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Todd Boehly önderliğindeki bir yatırımcı grubuna satıldığı kaydedildi.
Chelsea’den yapılan resmi açıklamaya göre ise Todd Boehly önderliğindeki yatırım fonu kulüp için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin ödeyecek.