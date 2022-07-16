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Spor Chelsea'nin yeni bombası: Koulibaly
Spor

Chelsea'nin yeni bombası: Koulibaly

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı. Koulibaly, Raheem Sterling'in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 10:43:00 -
Chelsea'nin yeni bombası: Koulibaly

Yaz transfer döneminde savunma oyuncularından Antonio Rüdiger'i Real Madrid'e, Andreas Christensen'i de Barcelona'ya kaptıran başkent temsilcisi, 31 yaşındaki Koulibaly ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea, son 8 sezonda İtalya'nın Napoli takımıyla 317 maça çıkan ve 14 gol atan Koulibaly için 34 milyon sterlin bonservis ödedi.

Senegalli futbolcu, Raheem Sterling'in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.

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