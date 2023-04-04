Chelsea'nin listesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. İngiliz ekibinin en önemli adayı ise Bayern Münih'in görevine son verdiği Julian Nagelsmann.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin ilk etapta Julian Nagelsmann ile görüşme yapmayı planladığı aktarıldı. Londra temsilcisinin listesinde Nagelsmann dışında da Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Zinedine Zidane gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan Eintracht Frankfurt'un hocası Oliver Glasner ve Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü. Chelsea'nin tüm bu adayları masaya yatırdıktan sonra analiz edeceği ve kulübün yeni teknik direktörü konusunda nihai kararını vereceği ifade edildi.

İşte Chelsea'nin teknik direktör adayları;

Julian Nagelsmann

Mauricio Pochettino

Zinedine Zidane

Luis Enrique

Luciano Spaletti

Oliver Glasner

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