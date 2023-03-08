Chelsea'den Dortmund'a çelme

Kupa 1'de gecenin maçı İngiltere'de oynandı. 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea, Alman devi Borussia Dortmund'u konuk etti. Ligde istediği sonuçları alamayan Maviler'de teknik direktör Graham Potter ilk maçta deplasmanda 1-0 kaybettiği turu İngiltere'de geçti ve taraftarıyla barıştı. Sarı-Siyahlılar ise evinde kazandığı maçın ardından Ada'da da istediği sonucu alarak çeyrek final biletini kapmanın peşindeydi ancak olmadı.

Dev maçta Maviler, 44'te Raheem Sterling'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devreye de İngilizler hızlı başladı. 51'de Kai Havertz penaltıyı direğe nişanlasa da oyuncular ceza sahasına girdiği için penaltı tekrar edildi. Havertz bu kez fileleri sarsmayı başardı ve Chelsea'yi 2-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Chelsea, Dortmund'u eledi ve çeyrek finale çıktı.

Chelsea-Borussia Dortmund 11'ler:

Chelsea: Kepa, James, Koulibaly, Fofana, Cucurella, Chilwell, Kovačić, Enzo, Sterling, João Félix, Havertz

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Borussia Dortmund: Meyer, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro, Emre, Salih, Brandt, Bellingham, Reus, Haller