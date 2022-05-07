Chelsea-Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea maçı canlı izle
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Wolverhampton'u konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Chelsea-Wolverhampton CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'de 36.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise hangi maçın saat kaçta oynanacağını, hangi kanalda naklen yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Chelsea-Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea maçı canlı izle
Chelsea ile Wolverhampton 7 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Chelsea, Premier Lİg'de çıktığı son 6 maçın üçünü kaybetti. Wolverhampton ise son üç maçta rakip fileleri havalandıramadı.