Chelsea-West Ham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34.haftasında Chelsea, West Ham'ı konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea maçı ne zaman?
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 34.hafta maçında Chelsea, West Ham'ı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda?
Chelsea-West Ham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea-West Ham maçı saat 16.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, sahasında West Ham'ı konuk ettiği son 15 Premier Lig maçının yalnızca birini kaybetti.
West Ham Menajeri David Moyes, Premier Lig kariyerinde Chelsea'ye konuk olduğu 16 maçın hiçbirini kazanamadı.