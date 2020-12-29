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Spor Chelsea ve Aston Villa yenişemedi
Spor

Chelsea ve Aston Villa yenişemedi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 02:12:00 -
Chelsea ve Aston Villa yenişemedi

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Olivier Giroud'un 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, 50. dakikada Anwar El Ghazi'nin golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir kez galip gelebilen Chelsea, 26 puanla 6. sırada yer alırken; aynı puandaki Aston Villa 5. sıraya yerleşti.

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