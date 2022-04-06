Chelsea-Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta?
Chelsea-Real Madrid maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chealsea ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea-Real Madrid maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Chelsea-Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Chelsea ile Real Mardir bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Chelsea-Real Madrid maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan şifresiz yayımlanacak. Ayrıca mücadele Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Chelsea-Real Madrid muhtemel 11
Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius
Carlo Ancelotti testi negatife döndü
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin koronavirüse yakalanması sebebiyle Chelsea maçında takımının başında olmayacağı açıklanmıştı. Deneyimli teknik direktörün yerine oğlu Davide Ancelotti görev yapacaktı. Ancak bu sabah yapılan koronavirüs testinde Ancelotti'nin testi negatif çıktı. Chelsea maçı için Ancelotti, Londra'ya gidecek.