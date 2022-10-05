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Spor Chelsea-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Chelsea-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Chelsea ile Milan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea-Milan maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 12:24:00 -
Chelsea-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler Chelsea-Milan maçının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor?

Chelsea-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

E Grubu maçında Chelsea ile Milan karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'te oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Chelsea-Milan muhtemel 11'ler

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Wesley Fofana, Thiago Silva, Ben Chilwell; Mason Mount, Mateo Kovacic, Conor Gallagher; Kai Havertz; Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling.

Milan: Ciprian Tatarusanu; Sergio Dest, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Fode Ballo-Toure; Sandro Tonali, Ismael Bennacer; Rade Krunic, Charles De Ketelaere, Rafael Leao; Olivier Giroud.

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:

Spor

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:

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