Chelsea-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Chelsea ile Milan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea-Milan maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler Chelsea-Milan maçının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor?
Chelsea-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
E Grubu maçında Chelsea ile Milan karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'te oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Chelsea-Milan muhtemel 11'ler
Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Wesley Fofana, Thiago Silva, Ben Chilwell; Mason Mount, Mateo Kovacic, Conor Gallagher; Kai Havertz; Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling.
Milan: Ciprian Tatarusanu; Sergio Dest, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Fode Ballo-Toure; Sandro Tonali, Ismael Bennacer; Rade Krunic, Charles De Ketelaere, Rafael Leao; Olivier Giroud.