Chelsea evinde galip
- İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 yendi09 Nisan 2019 Salı 00:05
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.
Chelsea, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın 24 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 galip geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, 66 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. West Ham United ise 42 puanla 11. sırada kaldı.
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