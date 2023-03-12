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Spor Chelsea, deplasmanda kazandı
Spor

Chelsea, deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Leicester City'yi 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 02:08:00 -
Chelsea, deplasmanda kazandı

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ben Chilwell, 45. dakikada Kai Havertz ve 78. dakikada Mateo Kovacic attı.

Ev sahibi ekibin tek golü 39. dakikada Patson Daka'dan gelirken, 87. dakikada Wout Faes kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Bournemouth-Liverpool: 1-0

Everton-Brentford: 1-0
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Leeds United-Brighton Hove Albion: 2-2

Tottenham-Nottingham Forest: 3-1

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