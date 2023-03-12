Chelsea, deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Leicester City'yi 3-1'lik skorla yendi.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ben Chilwell, 45. dakikada Kai Havertz ve 78. dakikada Mateo Kovacic attı.
Ev sahibi ekibin tek golü 39. dakikada Patson Daka'dan gelirken, 87. dakikada Wout Faes kırmızı kart gördü.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Bournemouth-Liverpool: 1-0
Everton-Brentford: 1-0
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Leeds United-Brighton Hove Albion: 2-2
Tottenham-Nottingham Forest: 3-1