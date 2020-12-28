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Spor Chelsea-Aston Villa mücadelesinde puanlar paylaşıldı
Spor

Chelsea-Aston Villa mücadelesinde puanlar paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:36:03 -
Chelsea-Aston Villa mücadelesinde puanlar paylaşıldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Olivier Giroud'un 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, 50. dakikada Anwar El Ghazi'nin golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir kez galip gelebilen Chelsea, 26 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puandaki Aston Villa 5. sıraya yerleşti.


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