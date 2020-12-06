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Spor Chelsea, Leeds United'ı 3 golle geçti
Spor

Chelsea, Leeds United'ı 3 golle geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-06 01:38:11 -
Chelsea, Leeds United'ı 3 golle geçti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Leeds United'ı 3-1 yendi.

Londra temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti.

Konuk ekip Leeds United, maçın 4. dakikasında Patrick Bamford'un golüyle 1-0 öne geçerken, Chelsea 27. dakikada Oliver Giroud'la eşitliği sağladı, maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım, 61. dakikada Kurt Zouma'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Chelsea, Christian Pulisic'in 90+3. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde son 9 maçtır kaybetmeyen Chelsea, bu skorla puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Leeds United, 14 puanda kaldı.

Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçların ardından, sınırlı sayıda taraftarın stadyuma alınmasına izin verilmesiyle yaklaşık 2 bin Chelsea taraftarı, maçı tribünden izledi.





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