ChatGPT'nin yok edeceği meslekler açıklandı

Milyonlarca kişi, yapay zekanın ilerlemesiyle işlerinin tehlikeye gireceğini düşünmeye başladı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise işgücünün yüzde 80’sinin yapay zekadan etkileneceğini ortaya koydu. Peki ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin tehlikeye attığı meslekler hangileri?

ChatGPT’nin geliştirici şirketi OpenAI ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yapay zekanın işgücündeki yerini ortaya koydu. Rapora göre ABD’deki işgücünün yaklaşık yüzde 80’i ChatGPT’den etkilenecek. İş görevlerinin ise en az yüzde 10’u yapay zeka tarafından yürütülecek.

Çalışma, ChatGPT gibi büyük dil modellerine erişimin, standart bir çalışanın belirli bir görevi yapma ihtiyacını azaltacağını gösterdi. Ayrıca ChatGPT ile birlikte yapılacak işin süresinin en az yüzde 50 oranında azalacağı ortaya koydu.

ABD’deki araştırmaya göre, yapay zeka ile maaşlar da değişecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanlar, üst düzey eğitimi olmayanlara göre işlerini yapay zekaya kaptırma riskiyle daha fazla karşı karşıya.

Matematikçiler

Vergi memurları

Muhasebeciler

Gazeteciler

Asistanlar

Yazarlar

Web ve dijital arayüz tasarımcıları

Mahkeme çalışanları

Finansal analistler

Tercüman ve çevirmenler

Halkla ilişkiler uzmanları

Çalışma aynı zamanda aşçılar, bulaşıkçılar ve kafeterya görevlileri gibi hizmet sektörü çalışanlarının etkileneceğini ortaya koydu. Ancak bu işler için robotik yatırımların artması gerekiyor. Araştırmacılara göre ChatGPT ekonomik, sosyal ve politik sonuçlara da neden olacak.

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