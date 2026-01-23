ChatGPT Atlas, ilk büyük güncellemesini aldı

OpenAI'ın Mac için yapay zeka destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas, büyük güncelleme aldı. Yeni sürüm, sekme grupları ve arama motoru araçları arasında otomatik geçiş gibi yeni özellikler getiriyor.

OpenAI, yapay zeka destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, sekme grupları, daha akıllı arama ve fazlasını getiriyor.

Sekme grupları, Otomatik arama motoru geçişi ve iyileştirmeler

ChatGPT Atlas artık sekme gruplarını destekleyerek tarama oturumlarını düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Güncelleme ayrıca dikey sekme "mini mod" ile ilgili sorunları gideriyor ve sekmeler için sağ tık menüsünü basitleştirerek görsel karmaşayı azaltıyor.

Arama da bu sürümdeki bir diğer odak noktası. ChatGPT Atlas artık sorgunun niteliğine bağlı olarak ChatGPT ve Google arasında otomatik olarak geçiş yapan arama modu içeriyor. Arama sonuçları arayüzü de yenilendi ve yanıtlar içindeki bağlantıları daha belirgin şekilde gösteren yeni dikey düzen eklendi.

Başka ufak iyileştirmeler de var. Safari'den geçiş yapan kullanıcılar artık kurulum sırasında iCloud parolaları uzantısını yüklemeye yönlendirilecek. OpenAI ayrıca adres çubuğu menüsünü basitleştirdi, çökmeleri düzeltti, çevirileri güncelledi ve web sayfalarında macOS klavye metin değiştirme desteği ekledi.

ChatGPT Atlas şu anda yalnızca Mac bilgisayarlarda kullanılabiliyor ancak OpenAI, Windows, iOS ve Android cihazlara da geleceğini belirtti.