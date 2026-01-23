  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa’da NATO isyanı! Solcular Macron’a resti çekti: "Bu kirli ittifaktan derhal ayrılalım!" Bakan Tunç’tan Minguzzi davası açıklaması: Taviz yok, adalet eksiksiz tecelli etti İSKİ, içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttı İSKİ'den bir skandal daha Prens Harry mahkemede: ‘Hayatımızı cehenneme çevirdiler’ Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp
Teknoloji ChatGPT Atlas, ilk büyük güncellemesini aldı
Teknoloji

ChatGPT Atlas, ilk büyük güncellemesini aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ChatGPT Atlas, ilk büyük güncellemesini aldı

OpenAI’ın Mac kullanıcıları için geliştirdiği yapay zekâ destekli tarayıcı ChatGPT Atlas, sekme grupları, akıllı arama geçişi ve geliştirilmiş arayüz özellikleriyle ilk büyük güncellemesini aldı.

OpenAI'ın Mac için yapay zeka destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas, büyük güncelleme aldı. Yeni sürüm, sekme grupları ve arama motoru araçları arasında otomatik geçiş gibi yeni özellikler getiriyor.

OpenAI, yapay zeka destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, sekme grupları, daha akıllı arama ve fazlasını getiriyor.

Sekme grupları, Otomatik arama motoru geçişi ve iyileştirmeler
ChatGPT Atlas artık sekme gruplarını destekleyerek tarama oturumlarını düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Güncelleme ayrıca dikey sekme "mini mod" ile ilgili sorunları gideriyor ve sekmeler için sağ tık menüsünü basitleştirerek görsel karmaşayı azaltıyor.

Arama da bu sürümdeki bir diğer odak noktası. ChatGPT Atlas artık sorgunun niteliğine bağlı olarak ChatGPT ve Google arasında otomatik olarak geçiş yapan arama modu içeriyor. Arama sonuçları arayüzü de yenilendi ve yanıtlar içindeki bağlantıları daha belirgin şekilde gösteren yeni dikey düzen eklendi.

Başka ufak iyileştirmeler de var. Safari'den geçiş yapan kullanıcılar artık kurulum sırasında iCloud parolaları uzantısını yüklemeye yönlendirilecek. OpenAI ayrıca adres çubuğu menüsünü basitleştirdi, çökmeleri düzeltti, çevirileri güncelledi ve web sayfalarında macOS klavye metin değiştirme desteği ekledi.

ChatGPT Atlas şu anda yalnızca Mac bilgisayarlarda kullanılabiliyor ancak OpenAI, Windows, iOS ve Android cihazlara da geleceğini belirtti.

ChatGPT Go sahneye çıktı: Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı
ChatGPT Go sahneye çıktı: Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

Teknoloji

ChatGPT Go sahneye çıktı: Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı
Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı

Dünya

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23