  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ı panikletecek hamle! Türkiye üretti, Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak

Moskova belediye başkanından çağrı

Türkiye kararı verdi: F-16 görüşmesinde taraflar ile fikir birliğine vardı! Türkiye’nin NATO durumu

ABD devinden Türkiye kararı! 'Yakında gelecek' diyerek duyurdular

Bakan Koca'dan o iddialara yalanlama! 'Geçmiş olsun'

Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Rusya'da Darbe girişimi sonrası Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı

ABD'de ilk kez Çin merkezli şirketleri ile ilgili ‘yok artık' bu kadar da olmaz’ dedirten flaş iddia

Rusya'da darbe yaşanırken Ruslardan flaş Türkiye kararı

Dün hancıydı bugün yolcu! Anket şirketleri de Kılıçdaroğlu'nu sattı

Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan
Teknoloji ChatGPT artık okullara girdi
Teknoloji

ChatGPT artık okullara girdi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 03:45:00 -
ChatGPT artık okullara girdi

Japonya'da Bakanlık kararıyla okullardaki yapay zeka kullanımlarının önü açıldı.

Son dönemlerin en popüler yapay zeka modeli olan ChatGPT, birçok alanda aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Öğrenciler arasında da kullanımı yaygın olan modelin kullanımı öğretmenler ve okullar tarafından sıcak karşılanmıyor olsa da atılan yeni adım, okullardaki yapay zeka kullanımının önünü açabilir. İşte detaylar

Okullarda ChatGPT kullanılabilecek!

Resmi bir Japon haber ajansına göre Japonya, yapay zeka alanında önemli bir adım attı. Japonya’da eğitimin koordinasyonundan sorumlu bakanlığın aldığı karara göre ilerleyen süreçte, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapay zeka kullanımı teşvik edilecek. Bu kararla birlikte günümüzün en dikkat çekici başlıkları arasında yer alan yapay zeka konusundaki farkındalığı arttırmayı hedefleyen bakanlık, kararını tüm resmi ve özel okullarda uygulamaya başlayacak.

Japonya, okullarda ChatGPT kullanımına izin vermiş olsa da kapsamı sınırsız değil. Okullarda yapılacak kullanımlarda; yapay zekanın kısıtlı bir çerçevede, üretkenliği arttıracak nitelikte kullanımına müsaade ediliyor. Örneğin etkili öğrenimin sürekliliği için öğrencilere verilen ödevlerin yapılmasında veya akademik sınavlarda yapay zeka araçların kullanımına izin verilmiyor. Bu sayede, eğitimin kalitesini negatif yönde etkileyecek kötüye kullanımların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Peki, sizler Japon bakanlığın attığı bu önemli adım hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınan yeni karar, yapay zekanın gelişimi noktasında etkili olabilecek mi? Benzer bir uygulama, ülkemize de getirilmeli mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23