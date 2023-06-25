ChatGPT artık okullara girdi

Son dönemlerin en popüler yapay zeka modeli olan ChatGPT, birçok alanda aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Öğrenciler arasında da kullanımı yaygın olan modelin kullanımı öğretmenler ve okullar tarafından sıcak karşılanmıyor olsa da atılan yeni adım, okullardaki yapay zeka kullanımının önünü açabilir. İşte detaylar

Okullarda ChatGPT kullanılabilecek!

Resmi bir Japon haber ajansına göre Japonya, yapay zeka alanında önemli bir adım attı. Japonya’da eğitimin koordinasyonundan sorumlu bakanlığın aldığı karara göre ilerleyen süreçte, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapay zeka kullanımı teşvik edilecek. Bu kararla birlikte günümüzün en dikkat çekici başlıkları arasında yer alan yapay zeka konusundaki farkındalığı arttırmayı hedefleyen bakanlık, kararını tüm resmi ve özel okullarda uygulamaya başlayacak.

Japonya, okullarda ChatGPT kullanımına izin vermiş olsa da kapsamı sınırsız değil. Okullarda yapılacak kullanımlarda; yapay zekanın kısıtlı bir çerçevede, üretkenliği arttıracak nitelikte kullanımına müsaade ediliyor. Örneğin etkili öğrenimin sürekliliği için öğrencilere verilen ödevlerin yapılmasında veya akademik sınavlarda yapay zeka araçların kullanımına izin verilmiyor. Bu sayede, eğitimin kalitesini negatif yönde etkileyecek kötüye kullanımların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Peki, sizler Japon bakanlığın attığı bu önemli adım hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınan yeni karar, yapay zekanın gelişimi noktasında etkili olabilecek mi? Benzer bir uygulama, ülkemize de getirilmeli mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO