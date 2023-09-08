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Dünya Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık! Sustur bunları Fransa... Bu sefer de yüce Kur'an'a dil uzattılar
Dünya

Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık! Sustur bunları Fransa... Bu sefer de yüce Kur'an'a dil uzattılar

Yeniakit Publisher
2023-09-08 20:26:00 - 2023-09-08 20:55:37
Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık! Sustur bunları Fransa... Bu sefer de yüce Kur'an'a dil uzattılar

Geçtiğimiz dönemde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) karikatirüze ederek büyük bir edepsizliğe imza atan Fransız Charlie Hebdo dergisi, yine Müslümanların sinir uçlarıyla oynadı.

Momaika adlı ahlaksızın yüce Kur'an'ı yakma eylemlerine bir destek de Fransız Charlie Hebdo dergisinden geldi.

Dergi bu ayın kapağında kitabımız Kur'an'a dil uzattı.

Kapakta şu hadsiz ifadeler yer aldı:

"Kur'an'ı yakmayı bırakın, okuyun, çok eğlenceli. Daha önce hiç bu kadar gülmemiştim."


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