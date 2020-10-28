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Siyaset Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle
Siyaset

Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki skandal karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:32:00 - 2020-10-28 20:38:24
Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki skandal karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" bildirildi.

Diğer yandan, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlara ilişkin Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli önlemleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

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