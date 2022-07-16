Chancel Mbemba doğum tarihi kaç, Mbemba gerçek yaşı kaç? Chancel Mbemba kimdir, nereli?

Mbemba kaç yaşında çıktı? Geçtiğimiz gün Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya imza atan Kongolu savunmacı Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının çok daha büyük olduğuyla ilgili yeni belgeler ortaya çıkarıldı. CNN'in haberine göre 27 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıktı.

Fransız gazeteci Romain Molina, Mbemba’nın 27 yaşında değil 34 yaşında olduğunu gösteren bir doküman paylaştı. Kayıtlarda Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı. Konuyla ilgili FIFA tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı kaydedilirken bulunan tüm belgelerin incelendiği aktarıldı.

Chancel Mbemba kimdir, nereli?

Chancel Mbemba Mangulu'hun 8 Ağustos 1994 tarihinde doğduğu biliniyordu. Pro League takımlarından Anderlecht'te defans pozisyonunda görev yapan Demokratik Kongolu millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anderlecht kulübünde başladı.