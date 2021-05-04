Challenge ne demek? 20’li yaşlar challenge nedir? Challenge Türkçe anlamı nedir?

Sosyal medyada çok sık kullanılan, İngilizcesi Challenge, Türkçe karşılığı "meydan okuma" olan kelime, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte popüler olan kelimelerden biri. Zaman zaman sosyal medyanın kendi gündemini yarattığı ve bazı konuların sosyal medyada çok konuşulduğu görülüyor. Bazen de herhangi bir gönderinin, fotoğrafın ya da videounun çok fazla sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak akıma döndürüldüğüne şahit olunuyor. Sosyal medya kullanıcıları popüler olan paylaşımı bir başka kullanıcıya önerirken "Challenge" yani "meydan okuma" kelimesini kullanıyorlar. Bir başka kullanıcıya meydan okuyarak popüler olan paylaşımı onun da yapmasını sağlıyorlar. Bu gibi durumlar sosyal medyada challenge adıyla anılıyor.

Challenge zararları nedir?

Sosyal medyada, "meydan okuma" olarak bilinen "challenge" fotoğraf ve videolarıyla iş yerleri ve evlerin konumunun deşifre edilmesi, kullanıcıları dijital takibe alan hırsızların işlerini kolaylaştırıyor.