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Cezayirli muhalifler Butaflika'nın adaylığına karşı ayakta

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın adaylık başvurusunun ardından ülkedeki muhalifler birçok vilayette gece gösterisi düzenliyor. Öte yandan Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'de tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti

04 Mart 2019 Pazartesi 07:12
Cezayirli muhalifler Butaflika'nın adaylığına karşı ayakta

Aktivistler, sosyal medya hesaplarından, ülkenin birçok kentinde Butaflika'nın adaylığına karşı binlerce muhalifin düzenlediği gösterileri yayınladı.

Görüntülere göre, gösteriler başkent Cezayir, Kalme, Mile, Cicel, Burc Buureyric, Hanşele, Ummulbevaki, Tizi, Bumirdas ve Vahran gibi birçok kentte devam ediyor.

Butaflika'nın adaylığına karşı çıkan muhalif kanat, gösterilerin devam etmesi konusunda çağrılarını sürdürüyor. AA'nın haberine göre; aktivistler, gösterilerin barışçıl olmaktan çıkmaması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika 10 Şubat'ta 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Buteflika'nın adaylık belgeleri teslim edildi

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti.

Zalan, belgelerin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilmesi için vatandaşlardan 5 milyon 850 bin, milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 19 bin 700 imza topladığını ifade etti.

Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Cezayir'de seçim yasasına göre cumhurbaşkanı adaylarının vatandaşlardan 60 bin ya da milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 600 imza toplaması gerekiyor.

Buteflika'nın adaylığı için, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 milyondan fazla imza toplanmıştı.

Cezayir İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, ülkede yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 15 başvuru

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 15 kişi adaylık başvurusu yaptı. Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, başvuru süresi dün sona erdi ve toplam 15 kişi cumhurbaşkanlığı adaylığı için evraklarını sundu.

Adaylık başvurusunda bulunan isimler şöyle:

"Abdulaziz Butaflika, Emekli General Ali Gadiri, Gelecek Cephesi'nin Başkanı Abdulaziz Biliyd, Ulusal Bina Hareketi Başkanı ve eski bakan Abdulkadir bin Karine, Yurttaşlık İçin Demokratik Gençlik Cephesi Başkanı Ahmed Kuraye, Ahit 54 Partisi Başkanı Ali Fevzi Rubain, Açılım Hareketi Başkanı Ömer Buişşe, Ulusal Zafer Partisi Başkanı Addul Mahfuz, Tecemmu Partisi Başkanı Ali Zagdud, Reşid Nekkaz, Muhsin İmara, Ali Sukuri, Muhammed Bufiraş, Abduşşefik Sanhaci, Abdulhakim Hammadi"

Anayasa Mahkemesi seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklayacak. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan'da yapılacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 06:30
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  4. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika
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